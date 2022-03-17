Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) предупреждает, что Афганистан переживает беспрецедентный гуманитарный кризис и системный коллапс. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем отчёте от 16 марта о гуманитарных потребностях Афганистана в 2022 году агентство сообщило, что ситуация в Афганистане ухудшилась из-за политических изменений, коронавируса и засухи.

«Нынешний кризис является самым глубоким гуманитарным кризисом в мире, женщины и девочки в Афганистане платят самую высокую цену», — говорится в отчёте.

Агентство отмечает, что каждые два часа в Афганистане от преждевременных родов умирает женщина.

UNFPA добавляет, что своевременное финансирование, гибкость политики стран-доноров и исключения из правил имеют важное значение для успеха гуманитарных миссий.

Ранее Фонд предупреждал об увеличении числа преждевременных родов и плохом состоянии медицинских услуг для матерей.