Элиста, , 12:21 — REGNUM В Элисте отпразднуют восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Концерт «Крым! Донбасс! Россия!» пройдёт также в поддержку специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

Россия победила Алексей Колчин © ИА REGNUM

Празднование запланировано на 15:00 мск 18 марта. К этому дню концертные номера подготовили творческие коллективы Калмыкии, а также артисты из Донбасса. Они выступят на площади Победы в Элисте.

ИА REGNUM напоминает, что воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, в ходе которого 96% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ. 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав РФ.