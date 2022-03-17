Киров, , 12:21 — REGNUM В Кировской области установлены сроки весенней охоты 2022 года. Охота на медведя: с 21 марта по 19 мая. Охота на селезней уток с применением подсадных уток: с 15 апреля по 15 мая (охота осуществляется с участием не более двух охотников). Охота на водоплавающую дичь: с 19 апреля по 28 апреля в южной зоне области; с 26 апреля по 5 мая в северной зоне. Охота на боровую дичь: с 24 апреля по 3 мая в южной зоне; с 1 мая по 10 мая в северной зоне.

Определены также сроки по приему заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Кировской области.

«Охотникам необходимо неукоснительно соблюдать правила охоты и техники безопасности обращения с оружием», — подчеркивают в пресс-цетре правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане полицейскими задержан мужчина, при осмотре автомобиля которого обнаружено пять разделанных туш косуль.

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