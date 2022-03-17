Москва, , 12:42 — REGNUM Российская сторона решительно отвергает обвинения в ударе по зданию почётного консульства Албании в Харькове. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 17 марта журналистам.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Она подчеркнула, что российские военные, участвующие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и стремятся исключить гибель мирных людей. Об этом было заявлено с самого начала операции.

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения», — сказала Захарова.

По её словам, это украинская сторона практикует использование людей в качестве живого щита. Так, боевые позиции размещаются в жилых домах, идут обстрелы городской застройки.

Читайте также: Российский МИД призвал Зеленского подумать о судьбе населения Украины