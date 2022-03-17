Сургут, Югра, 17 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Сургуте эвакуировали учеников школы №12 из-за сообщения о минировании учебного учреждения. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

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Ещё до приезда экстренных служб из здания школы эвакуировали сотрудников и учеников. Взрывчатых веществ не обнаружено, сообщение было ложным.

Ведутся поиски злоумышленника. Как сообщил изданию собственный источник в правоохранительных органах, звонок о минировании был совершён с местного номера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителю Удмуртии недавно вынесли приговор за ложное сообщение о готовящемся взрыве жилого дома.