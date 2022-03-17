Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Свердловской области 16 марта в результате аварий пострадали трое детей. Об этом сообщили в региональном УГИБДД. Все ДТП произошли по вине водителей.

ДТП



Двое детей пострадали на переходных переходах. Первое ДТП произошло утром 16 марта в поселке Пышма Свердловской области. На 16-летнего подростка наехал автомобиль Nissan. За рулем иномарки находилась женщина. Она поинтересовалась состоянием мальчика и покинула место ДТП. Вечером того же дня ребенок обратился к врачам. У него диагностировали сотрясение головного мозга. Виновницу аварии разыскивают сотрудники полиции.

Второе ДТП с участием ребенка-пешехода произошло в Кировограде Свердловской области. В результате аварии пострадала 12-летняя девочка. Ее доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

Еще один ребенок пострадал в аварии в Екатеринбурге. ДТП произошло на улице Щорса. Здесь столкнулись две иномарки. Один из водителей не справился с управлением. Это стало причиной столкновения с автомобилем Kia, в котором находился 12-летний ребенок. Школьника госпитализировали с незначительными травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года произошло более 50 ДТП с участием детей. Трое несовершеннолетних погибли в результате аварий.