Орск, Оренбургская область, , 12:17 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летней девушки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, вечером 15 марта в квартире обнаружено тело несовершеннолетней горожанки. Во время осмотра комнаты рядом с орчанкой были обнаружены сетевой удлинитель в разобранном виде, отвертка, изоляционная лента, на пальцах кистей установлены телесные повреждения в виде электрометок.

Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стало поражение техническим электричеством. После проверки будет принято процессуальное решение.