Тосно, Ленинградская область, 17 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Два водителя погибли в Ленинградской области из-за лопнувшего колеса у одного из автомобилей на федеральной трассе М-11 «Нева». Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 17 марта около 10:20 мск на 660 км трассы М-11 в Тосненском районе Ленинградской области в сторону Москвы. По предварительным данным, у автомобиля Mazda под управлением 28-летней женщины лопнуло колесо. В автомобиль въехал Porsche Cayenne под управлением 70-летнего мужчины.

«В результате ДТП оба водителя скончались. Устанавливаются детали произошедшего», — уточнили в ведомстве.