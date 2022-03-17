Рыбновский район, Рязанская область, , 12:19 — REGNUM Свыше 500 тысяч рублей похищено с банковской карты 22-летней студентки в Рыбновском районе Рязанской области. Полицейские установили, что к краже денег причастна соседка по общежитию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

В полицию с заявлением о пропаже 522 тысяч рублей обратилась студентка колледжа. Девушка пояснила, что осталась без попечения родителей и получала на банковский счёт социальные выплаты от государства. Она не сразу обнаружила кражу, поскольку не подключала услугу мобильный банк на телефоне.

Оперативники уголовного розыска установили, что деньги были переведены со счёта потерпевшей на имя 21-летней гражданки — соседки по общежитию заявительницы, студентки того же колледжа.

По предварительным данным, девушка зашла в комнату к соседке, сфотографировала все данные её пластиковой карты, а затем подключила её к мобильному банку на своем смартфоне и перевела деньги себе. Часть средств подозреваемая потратила на погашение задолженности по кредиту, купила новый телефон и потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже.