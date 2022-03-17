Москва, 17 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Российская Федерация может задействовать пятую статью конвенции о биологическом оружии, заявили 17 марта в Министерстве иностранных дел России.

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В свете вскрывшихся обстоятельств, связанных с биологическими лабораториями США на Украине, Россия может обратить к пятой статье Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

В пятой статье говорится о консультациях с другими государствами-участниками в решении любых вопросов, связанных с выполнением положений Конвенции.

Как сообщало ИА REGNUM, в находившихся под контролем США биолабораторий на территории Украины много лет велись исследования о передаче болезней от летучих мышей человеку.