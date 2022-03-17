Цхинвал, , 12:15 — REGNUM В Комитет государственной безопасности Южной Осетии обратился член Центральной избирательной комиссии республики и сообщил, что пропали несколько подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба КГБ

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В рамках указанного заявления КГБ РЮО инициирована доследственная проверка, в ходе которой проведены первичные мероприятия, в т. ч. выемка части служебной документации Центральной избирательной комиссии», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что проверка продолжается. В КГБ отметили, что считают «непозволительными» все действия, из-за которых обостряется в остановка в республике. Особенно это недопустимо с учётом сложной геополитической ситуации.

Напомним, в Южной Осетии 10 апреля пройдут выборы президента республики. В ЦИК подали заявки 15 кандидатов. Трое из них не прошли экзамен на знание осетинского языка и были отстранены от предвыборной гонки.