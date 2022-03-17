Орел, 17 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Решение президента России о проведении специальной военной операции по защите Донбасса поддержали сотрудники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Орла, сообщили в пресс-службе правительства области.

Флаг Орловской области

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«Много лет подряд Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так и в военном плане. Каждое государство вправе при угрозе защищать себя, и оно обязано это делать!» — говорится в обращении трудового коллектива

«Коллектив МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» поддерживает решительные и незамедлительные действия Президента РФ и Вооруженных сил нашей страны по демилитаризации и денацификации Украины. Мы гордимся боевым духом наших защитников — тех, кто ценой собственной жизни отстаивает интересы России, нашего многонационального российского народа, его культуру и традиции», — так орловцы поддержали российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР и по демилитаризации и денацификации Украины. Акции в поддержку военных проходят по всей России.