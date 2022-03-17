Париж, , 12:15 — REGNUM Чтобы справиться с кризисом, правительство Франции обнародовало «план устойчивости», который готовился в течение нескольких недель, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подробно изложил меры по ограничению воздействия кризиса на предприятия и жителей, вызванного резким ростом цен на топливо и сырье.

Власти Франции предоставили жителям скидку в 15% на литр топлива. Мера вступит в силу 1 апреля на четыре месяца, чтобы ограничить последствия роста цен.

Государство также поможет энергоемким компаниям компенсировать дополнительные расходы. Помощь будет полезна предприятиям, чьи расходы на газ и электроэнергию составляют «не менее 3% оборота и которые могут понести убытки в 2022 году» из-за роста цен.

Фермеры особенно страдают от резкого роста цен на корма для животных. Правительство Франции предоставит фермерам помощь сроком на 4 месяца, чтобы компенсировать потери, связанные с ростом цен на продукты питания. Для этого выделили 400 млн евро.

Власти Франции также решили субсидировать компании, которые зависят от некоторых важнейших видов сырья, поставляемого из России, таких как титан, палладий и неон.

Как сообщало ИА REGNUM, строительные материалы во Франции подорожали на фоне антироссийских санкций.

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