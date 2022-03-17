Сальск, Ростовская область, , 12:14 — REGNUM В Ростовской области казаки Сальского юрта провели автопробег «Своих не бросаем!», выразив поддержку специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

Казаки Ростовского округа Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Автопробег предварила церемония возложения цветов к памятнику жертвам фашизма, расстрелянным в 1942—1943 годах. Стела установлена в 1947 году в память о погибших от рук нацистов — жертвах фашистских расстрелов в карьерах кирпичного завода.

Колонна из 50 автомобилей с флагами и тематическими наклейками проехала по всем городским улицам. Затем на взлётной полосе бывшего гражданского аэродрома автомобилисты выстроились в форму латинской буквы «Z».

В акции приняли участие также члены поисковых отрядов, ветераны пограничных войск, ветераны боевых действий, общественники.