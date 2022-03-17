Москва, , 12:13 — REGNUM Преступления нацбатальонов на Украине не останутся безнаказанными. Россия приложит к этому максимум усилий. Об этом 17 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дипломат напомнила о последних смертоносных атаках со стороны украинских боевиков на центр Донецка и Макеевку. При этом она подчеркнула, что Запад продолжает оставаться безучастным. Она добавила, что в западных странах старательно обошли вниманием, «опять промолчали» в связи с «очередным зверством своих украинских подопечных, как будто не было массового убийства гражданских лиц».

Представитель МИД напомнила также о произошедшей 16 марта провокации со стороны боевиков националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взорвавших заминированное ими здание театра в Мариуполе.

«Естественно, киевский режим ответственность за это попытался возложить на российских военных, которые в его представлении сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно, это ложь», — указала Захарова, подчеркнув, что российские вооружённые силы не бомбят города.

Российский дипломат уверена, что, несмотря на огромное количество роликов, смонтированных в натовских структурах, вброшенных видеонарезок и фотофейков «правда всё равно пробьётся».

«Мы сделаем все, чтобы преступления против человечества не остались безнаказанны», — констатировала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в здании Мариупольского театра произошёл мощной взрыв. Как заявили в Минобороны РФ, боевая авиация ВС РФ не наносила воздушных ударов по зданию театра в городе Мариуполь. При этом в ведомстве добавили, что, по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра.

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