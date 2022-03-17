Ярославль, 17 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Бюджетные компенсации перевозчикам в Ярославле могут быть значительно сокращены. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Автобус в Ярославле

Согласно изменённому постановлению мэрии о муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Ярославля» на 2022 год заложены субсидии на 189 миллионов рублей и компенсация за перевозку льготников — 101,9 миллион рублей. При этом в прошлом году город выплатил из бюджета, при поддержке области, 483,1 миллиона рублей на субсидии и ещё 96,9 миллионов в качестве компенсации.

Стоит отметить, что конкретные параметры компенсаций определяет бюджет города, как правило, на основании программы. Сокращение компенсаций перевозчикам может произойти по двум основным причинам. Первая — повышение стоимости проезда, из-за чего разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения становится меньше. Вторая — перевод ряда маршрутов на нерегулируемый тариф. Правда, пока ни об одной из этих мер городские власти не заявляли.