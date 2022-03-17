Йошкар-Ола, 17 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Марий Эл в условиях введенных санкций для обеспечения устойчивого развития и решения оперативных вопросов под руководством главы республики Александра Евстифеева действуют региональный штаб по координации разработки и реализации мер по поддержанию экономической стабильности. Об этом сообщает организационно-аналитическое управление главы региона.

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При этом отмечается, что за последние годы в республике обеспечены положительные тенденции развития основных отраслей экономики. За январь текущего года также отмечается рост основных показателей: индекс промышленного производства вырос на 1,5%, продукции сельского хозяйства — на 0,3%, объема работ по виду деятельности «строительство» — в 3,3 раза.

В целях оперативного реагирования ведется еженедельный мониторинг деятельности предприятий, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики, в том числе по возможным рискам их деятельности и предлагаемым моделям управления. Продолжаются меры поддержки через региональные фонды развития промышленности и предпринимательства посредством льготных займов и поручительств, а также субсидирование предприятий, реализующих инвестиционные проекты.

Так, Фонд развития промышленности предлагает льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий по программам — «Проекты развития», «Проекты лесной промышленности», «Проекты пищевой промышленности», «Противодействие эпидемическим заболеваниям» под 1−5% годовых.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан Фондом поддержки предпринимательства микрозаймы предоставляются по упрощенной схеме (минимальный пакет документов, отсутствие комиссионных сборов, платы за кассовое обслуживание, а также платы за досрочное погашение займов) в размере до 5 млн рублей на срок до двух лет по льготным ставкам.

Кроме того, в настоящее время на основании обращений организаций формируются предложения по дополнительному включению организаций республики в перечень системообразующих организаций российской экономики. В сложившихся условиях введения внешних санкций наиболее актуальны и требуют поддержки проекты «Кластер радиоэлектроники России» и «Продовольственная экспансия», направленные на развитие реального сектора экономики. В частности, они позволят развивать высокотехнологичные производства радиоэлектроники, снизить стоимость энергоресурсов для предприятий, увеличить выпуск отечественных продуктов питания за счет строительства и модернизации семенных заводов, молочных ферм, комбикормовых заводов и птицеводческих комплексов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании с правительством и главами регионов 16 марта Владимир Путин заявил, что «очень многое сейчас зависит от инициативы руководителей субъектов Федерации, от их готовности брать на себя ответственность». Президент РФ отметил, что «подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов — они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы исходя из реального положения дел на местах» и поручил «губернаторам создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу».