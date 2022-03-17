Железногорск, Красноярский край, 17 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Красноярском крае 17 марта на 83-м году жизни скончался бывший заместитель председателя регионального Заксобрания, почётный гражданин ЗАТО г. Железногорск Анатолий Ромашов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

Власти региона выразили соболезнования родным и близким Анатолия Ромашова.

В Красноярский край он приехал после окончания Харьковского инженерно-строительного института. В 1962 году устроился в Железногорский ГХК. Прошёл путь от инженера до заместителя гендиректора. Неоднократно избирался депутатом городского и краевого советов. Был председателем исполкома Железногорского горсовета, руководителем города.

В течение 13 лет Ромашов занимал пост заместителя председателя Законодательного собрания края, руководителя комитета по социальной политике.

Награждён орденом Почёта. Являлся заслуженным строителем РФ, ветераном атомной энергетики и промышленности.

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