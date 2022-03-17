Москва, , 12:15 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде следует подумать о судьбе страны и её населения и принять соответствующие решения. Об этом официальный представитель российского МИДМария Захарова заявила 17 марта на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она выразила надежду, что украинские власти поймут неизбежность мирного решения задачи демилитаризации и денацификации. Украина должна стать нейтральной страной, и чем скорее придёт это осознание, тем скорее завершится специальная военная операция России.

«Мы призываем режим Зеленского подумать о судьбе страны, жизни её населения и сделать соответствующие выводы и принять соответствующие решения», — подчеркнула Захарова.

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