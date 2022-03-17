Москва, , 12:08 — REGNUM В России существует запас сырья для производства товаров гигиены, который позволит иметь запасы продукции как минимум на полгода. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Большие горы туалетной бумаги на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед, запасы есть на шесть месяцев минимум», — сказал Евтухов.

По его словам, в России работают более 15 заводов по производству таких товаров.

Евтухов также подчеркнул, что средства бытовой химии всегда будут на полках магазинов в России.