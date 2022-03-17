Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Американская актриса Александра Даддарио примет участие в съёмках «Мэйфейрских ведьм». Соответсвуюущю информацию опубликовало издание TheWrap вечером 16 марта.

Александра Даддарио Скриншот YouTube

Известно, что в предстоящем проекте актриса сыграет главную героиню Роуан — талантливого нейрохирурга с древними колдовскими корнями. Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступят Эста Спэлдинг («Божья вотчина») и Мишель Эшфорд («Мастера секса»).

Напомним, что «Мэйфейрские ведьмы» являются экранизацией популярной одноимённой серии романов Энн Райс. Точная дата выхода сериала в настоящее время неизвестна.

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