Вашингтон, 17 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Американская актриса Александра Даддарио примет участие в съёмках «Мэйфейрских ведьм». Соответсвуюущю информацию опубликовало издание TheWrap вечером 16 марта.

Скриншот YouTube Александра Даддарио

Известно, что в предстоящем проекте актриса сыграет главную героиню Роуан — талантливого нейрохирурга с древними колдовскими корнями. Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступят Эста Спэлдинг («Божья вотчина») и Мишель Эшфорд («Мастера секса»).

Напомним, что «Мэйфейрские ведьмы» являются экранизацией популярной одноимённой серии романов Энн Райс. Точная дата выхода сериала в настоящее время неизвестна.