Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Школьников Донбасса, которые переехали в Санкт-Петербург, зачислят в общеобразовательные учебные заведения города по месту регистрации, сообщила 17 марта председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьники

По словам чиновницы, родители школьников (не первоклассников), которые переехали в Санкт-Петербург, могут обратиться с заявлением на зачисление ребенка в районное общеобразовательное учреждение по месту регистрации, не дожидаясь 1 апреля (начало приема заявлений на зачисление школьников в начальную школу, — прим. ред.).

«Нужно обратиться в отдел образования администрации того района, на территории которого семья проживает. В каждом отделе образования есть специалист, который отвечает за формирование контингента образовательных учреждений. Он поможет подобрать образовательное учреждение, где есть вакантные места и соответствующее уровню образования ребенка», — пояснила чиновница.

Для родителей будущих первоклассников, переехавших в Петербург, процесс зачисления ребенка в школу не отличается от требований для всех остальных. Они так же, как и другие родители, могут с 1 апреля по 30 июня подать заявление в школу по месту регистрации, и с 6 июля по 5 сентября — в образовательное учреждения любого другого района.

«Заявления будут рассмотрены с 19 мая на общих основаниях», — подчеркнула Путиловская.