Москва, 17 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США поменяла тактику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал решение ФРС США повысить ставку до 0,5% годовых.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«ФРС поменяла тактику, и я думаю, что в этом году она проведет еще два-три повышения ставки, — сказал Остапкович. — От замораживания ключевой ставки Федрезерв США перешел к ее повышению. Доллар будет укрепляться, и будут увеличиваться вложения в долларовые активы, доходность которых вырастет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту американского ВВП.