Москва, , 12:05 — REGNUM В России в ближайшее время рост цен будет ползучим, а не галопирующим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ о том, что годовая инфляция в России ускорилась до 12,54%.

Рост цен

«Я не думаю, что инфляция в РФ сильно разгонится в ближайшие полторы-две недели. Сейчас начинается период экономической неопределенности, — сказал Остапкович. — Кроме того, торговля сейчас идет чуть ли не на запасах 2021 года. То есть формально цена стоит та же самая. Но почему тогда наблюдается подорожание ряда товаров? Все дело в том, что предприниматели хеджируют риски. Они прекрасно понимают, что будет впереди, но точно определить не могут. Поэтому на всякий случай они копят «жирок». Поэтому сегодня оснований для резкого повышения инфляции нет. Прошло 17 дней. Что, за эти 17 дней образовался какой-то новый товар по новым ценам? Нет, конечно. Но когда люди живут в ситуации неопределенности и ждут девальвацию и последующую инфляцию, они всегда повышают цены. Кроме того, пошел ажиотажный спрос. А в такой ситуации любой предприниматель тут же повышает цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 11 марта ускорилась до 12,54% в годовом выражении.

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