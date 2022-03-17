Пхеньян, 17 марта 2022, 12:04 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 17 марта поздравительную телеграмму президенту Ирландии Майклу Хиггинсу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с Днём образования Ирландской Республики и пожелал стране процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Сирии Башару Аль Асаду по случаю 59-летия Революции 8 марта в Сирии.
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