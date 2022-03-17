Пхеньян, 17 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 17 марта поздравительную телеграмму президенту Ирландии Майклу Хиггинсу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

W.carter Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с Днём образования Ирландской Республики и пожелал стране процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Сирии Башару Аль Асаду по случаю 59-летия Революции 8 марта в Сирии.

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