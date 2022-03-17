Москва, , 12:09 — REGNUM Российская сторона надеется, что руководство Украины осознает неизбежность мирного решения задачи демилитаризации и денацификации этой страны. Это ускорит завершение военной спецоперации РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга 17 марта.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что сейчас переговоры между Россией и Украиной идут в режиме видеоконференции. Дискуссии касаются военных, политических и гуманитарных аспектов. У России — предельно простые и понятные требования, вытекающие из цели и задач военной операции.

«Надеемся, что Киеву всё же придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, её превращения в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы», — сказала Захарова.

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«Чем скорее это поймут представители киевского режима, тем быстрее завершится специальная военная операция. Мы призываем режим Зеленского подумать о судьбе страны, жизни ее населения и сделать соответствующие выводы и принять соответствующие решения», — добавила она.