Чита, 17 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. На забайкальском праздничном концерте «Крымская весна», посвященном воссоединению Крыма с Россией, усилят меры безопасности. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Мероприятие состоится на главной площади Читы 18 марта в 15.00. Вход будет организован с двух сторон площади имени Ленина: перекресток улиц Ленина — Ленинградская и улиц Бутина — Ленина. Сотрудники правоохранительных органов проведут осмотр личных вещей. Желающим посетить праздничный концерт следует взять с собой документ, удостоверяющий личность.

«Эти меры необходимы, наш приоритет — безопасность забайкальцев. По периметру площади будет работать два кольца охраны», — сообщили в оргкомитете праздничного концерта.

На мероприятие не следует проносить запрещенные предметы (алкоголь, колющие и режущие предметы, оружие и так далее). Также на мероприятии запрещено запускать квадрокоптеры без специального разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут в Забайкалье: в учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические мероприятия: флешмобы, выставки, выступления, классные часы. Кульминацией празднования станет праздничный трехчасовой концерт «Крымская весна».

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