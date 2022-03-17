Самара, , 12:03 — REGNUM Женщину заподозрили в даче взятки сотруднику исправительной колонии в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Pixabay.com

По версии следствия, 10 марта 2022 года фигурантка уголовного дела в торговом центре города Самары передала сотруднику исправительной колони 500 тысяч рублей за содействие в обеспечении не оформления материалов проверки, свидетельствующих о причастности ее супруга к совершению покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Сотрудник от предложенных денег отказался.

После передачи денег подозреваемую задержали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области главу общественной организации обвинили в коррупции.