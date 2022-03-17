Ереван, , 12:01 — REGNUM Добровольцы из партии «Армянские орлы партия Единая Армения» просят разрешить им принять участие в спецоперации по денацификации Украины в составе сил ВС России. Об этом 17 марта сообщает армянская газета «Паст».

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По данным журналистов, от имени партии было написано письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение передали через посла РФ в Армении Сергея Копыркина.

Авторы письма отмечают, что Россия является единственным гарантом безопасности Армении и её стратегическим союзником. Они заявили, что хотят «сражаться против натовского Запада, а также фашистских властей Украины, которые в ходе 44-дневной войны оказывали военную, экономическую и моральную поддержку нашему врагу».

Стоит отметить, что партия «Армянские орлы партия Единая Армения» была создана в июне 2018 года. Пария выступает за сближение с Россией и поддерживает традиционные ценности.