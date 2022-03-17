Москва, , 12:01 — REGNUM Российская Федерация требует от Украины и США полную информацию о деятельности лабораторий на Украине. Об этом 17 марта сообщили в МИД России.

В разгар пандемии Россия оказалась в окружении биолабораторий США — эксперт Argumenti.ru

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В министерстве рассказали, что Россия требует от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о деятельности военно-биологических лабораторий на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в харьковской лаборатории, находившейся под контролем США, много лет вели исследования о передаче болезней человеку через летучих мышей, заявили в Минобороны РФ.