Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:00 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области инспектор ДПС раскрыл кражу топлива с предприятия. Правоохранитель провел расследование в свой выходной день. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Дизельное топливо



Во время приезда к родителям сотрудник полиции узнал о том, что на одном из предприятий города пропадает топливо. Об этом мужчине рассказал его отец. В тот же день удалось задержать похитителей. Ими оказались двое работников предприятия. Уральцы признались, что слили с тепловоза 110 литров дизельного топлива. Канистры с похищенным содержимым нашли недалеко от места преступления.

В отношении двоих работников возбудили уголовное дело. Их обвиняют в совершении кражи.