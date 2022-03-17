Москва, 17 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Западные страны промолчали по поводу взрыва в Донецке запущенной киевскими силовиками ракеты «Точка-У», заявила 17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«И опять мы видим абсолютно безучастную реакцию Запада, там старательно обошли вниманием, промолчали в связи с очередным зверством своих украинских подопечных: как будто ничего не случилось, как будто ничего не произошло, как будто не было массового убийства гражданских лиц, как будто прохожие, мобильные телефоны не запечатлели эти страшные кадры в первые минуты после трагедии», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта сбитая над Донецком ракета «Точка-У» взорвалась, в результате погибли и пострадали люди. По данным минздрава ДНР, погиб 21 человек, ещё 37 человек пострадали.