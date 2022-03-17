Нерюнгринский район, , 12:02 — REGNUM Нерюнгринской ГРЭС недостаточно топлива, поставляемого от республиканской угледобывающей компании «Колмар». Дефицит возник после обрушения горной породы в шахте компании, сообщило ИА SakhaNews.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нехватку намерены компенсировать поставками от компании «Якутуголь». Кроме того, дополнительные объёмы топлива намерено поставлять федеральное агентство по государственным резервам.

«Сегодня стоит задача, чтобы это происшествие не сказалось на жизнеобеспечении Нерюнгринского района. Отопительный сезон еще продолжается, и ограничений по энергетике и теплоснабжению быть не должно», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников.

На ГОК «Денисовский», где обвалилась горная порода, проводят восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в шахте «Денисовская», принадлежащей угледобывающей компании «Колмар», приостановлена работа трёх забоев. В результате ЧП пострадали три человека. Обрушение произошло 23 февраля.