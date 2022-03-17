Ставрополь, , 11:58 — REGNUM В Ставропольском крае в течение апреля 2022 года будут действовать ограничения по передвижению на автодорогах большегрузов. Причиной их введения является забота о сохранении дорожного полотна и безопасности движения, сообщили в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

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«В крае с 1 по 30 апреля для большегрузов вводится ограничение движения по региональным автодорогам. Такие меры принимаются ежегодно, поскольку в весенний период происходит переувлажнение конструктивных элементов автодорог и снижается их несущая способность», — говорится в сообщении.

При этом ограничительные меры не коснутся целого списка автотранспорта. В частности, не распространяются они на пассажирские автобусы, перевозку продуктов питания и лекарственных препаратов, грузов для посевной, в том числе семян, удобрений.

Нет запретов для фур, доставляющих грузы в случае предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, почтовых отправлений, транспортных средств Минобороны и ряда других большегрузов.