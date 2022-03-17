Унеча, Брянская область, 17 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Унечского района Брянской области, избившего до смерти знакомую в ноябре 1992 года, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

ru.torange.biz Уголовное дело

Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения на улице Ленина в Унече сначала ударил бутылкой свою знакомую, а потом избил её. Женщина скончалась на месте. Скрывая следы преступления, обвиняемый перетащил тело погибшей под автомобильный мост и сбросил его в воду.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство» в редакции УК РСФСР от 1962 года. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования 14 марта 2022 года Унечский районный суд Брянской области прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.