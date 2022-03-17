Пермь, 17 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Члены правительства и руководители администрации Пермского края поддержали инициативу губернатора и перечислили свой однодневный заработок в помощь жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Деньги

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Стоит отметить, минсоцразвития региона 22 февраля открыло благотворительный счет для пожертвований. Поступающие на него средства будут направлены на устройство быта беженцев из Донбасса. За три недели на счет поступило 1 млн 913 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 марта на заседании правительства губернатор Дмитрий Махонин заявил о том, что перечислит свой однодневный заработок для поддержки беженцев. Он призвал подчиненных последовать его примеру.