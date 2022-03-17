Москва, , 11:57 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дипломат уточнила, что встреча состоится 17 марта в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На встрече стороны дали высокую оценку отношениям между двумя странами, состоянию политического диалога, а также констатировали положительные сдвиги в развитии торгово-экономических связей.