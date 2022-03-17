Москва, , 11:56 — REGNUM Очный финал трека «Международный» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет в Москве 19−20 марта 2022 года. В нем примут участие иностранцы, многие из которых планируют жить и работать в России.

Лидеры России АНО «Россия — страна возможностей»

В мероприятии примет участие председатель Наблюдательного совета трека «Международный», министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который проведет встречу с финалистами трека «Международный».Об этом 17 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-брифинге по текущим вопросам внешней политики.

«В ходе беседы будут обсуждаться актуальные международные вопросы», — отметила официальный представитель МИД РФ.

В очный финал вышли 102 конкурсанта из 23 стран мира, которые наиболее успешно прошли испытания онлайн-финала конкурса управленцев «Лидеры России» в августе 2021 года. Больше всего финалистов из Белоруссии, Казахстана, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Киргизии, Эстонии, Азербайджана.

«Несмотря на все логистические и прочие сложности, большинство участников финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России» выразили готовность приехать в Москву в ближайшие выходные, при этом некоторые добираются с 3−4 пересадками. Среди них конкурсанты из Германии, США, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран. Это наши соотечественники за рубежом, желающие победить в конкурсе и получить российское гражданство. Конкурс «Лидеры России» всегда был интересен иностранцам: впервые они смогли участвовать во втором сезоне и продолжили в третьем. Трек «Международный» стал логичным продолжением развития конкурса, подтверждением его востребованности среди иностранцев — руководителей частного бизнеса, управленцев различных отраслей, наших зарубежных соотечественников, тех, кто любит и ценит Россию. Всего мы получили более 10 тысяч заявок из 150 стран мира, что превзошло все наши ожидания», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

19−20 марта участников ожидают конкурсные испытания: управленческие задачи, работа в командах, а также встречи с членами Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России».

В мероприятии примет участие председатель Наблюдательного совета трека «Международный», министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, а также члены Наблюдательного совета трека — заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Первый этап финала прошел в августе 2021 года в формате онлайн. В нем приняли участие 136 конкурсантов, которые наиболее ярко проявили себя и набрали наибольшее число баллов, выполняя задания конкурса. Все они получат право на вид на жительство по упрощенной системе. Победители трека «Международный» смогут получить по упрощенной процедуре российское гражданство, а также, как и все победители конкурса, образовательный грант в размере 1 млн рублей. Все победители трека примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России».