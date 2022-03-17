Москва, 17 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Сообщения о том, что российские военные якобы причастны к удару по драматическому театру Мариуполя, являются ложными. Об этом 17 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Как отметила официальный представитель российского МИД, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных за подрыв здания драматического театра в Мариуполе, на здание которого якобы была сброшена авиабомба.

«Конечно, это ложь, российские вооруженные силы не бомбят города, об этом всем хорошо известно, сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено — правда все равно пробьется», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приложит все усилия для того, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными.