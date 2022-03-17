Москва, , 11:59 — REGNUM В России пройдёт тендер по выбору подрядчика, в задачи которого входит ликвидация скважин, расположенных на не распределенном фонде недр страны и представляющих экологическую опасность. Итоги подведут 6 апреля 2022 года, стартовая цена — 4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком тендера выступают Кавказнедра, но скважины расположены в разных регионах. По контракту, который должен быть исполнен в 31 этап, планируется аванс в 30%. Работы завершат к 20 декабря 2024 года.

Перед исполнителем поставлена задача улучшить экологическую обстановку в регионах, связанную с техногенным влиянием глубоких скважин, которые были пробурены под нефть и газ за счёт государственных средств на не распределенном фонде недр. Работы планируется провести в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В целом планируют провести ликвидацию 500 экологически опасных скважин, из которых в 2022 году — не менее 60.

Напомним, также ранее в Волгограде власти предложили вывести шламонакопитель из границ города.