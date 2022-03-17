Москва, 17 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Изменение экономической ситуации повлияло на финансовое поведение жителей России — они начали чаще откладывать средства. Доля граждан, сберегающих часть денег, выросла с 68% до 81%, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Cameron Adams Копилка с деньгами

Число опрошенных, старающихся при получении дохода сначала откладывать часть средств, а остаток тратить на текущие потребности, после изменения социально-экономической ситуации выросла. с 23% до 29%.

На 7% выросла доля тех, кто сначала расходует часть полученных средств на удовлетворение текущих нужд, а остаток пытается сберегать — с 45% до 52%.

Количество респондентов, которые считают, что не нужно откладывать часть дохода и делать какие-либо сбережения, сократилась на 14%. с 30% до 16%.

Опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть вкладов в банках хранится в рублях — в большинстве кредитных организаций это более 90% депозитов.

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