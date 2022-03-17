Чебоксары, 17 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Чебоксарах ещё один человек привлечён к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. На этот раз оштрафована 31-летняя женщина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы РФ

Полицейские выявили размещение в одной из социальных сетей информации, дискредитирующей Вооружённые силы РФ. Правоохранители установили, что автором является 31-летняя чебоксарка.

На горожанку составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ целях защиты интересов РФ её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Представленные материалы рассматривались в Ленинском районном суде Чебоксар, который признал чебоксарку виновной, назначив 35 тыс. рублей административного штрафа.

Напомним, что это не первый административный протокол в Чебоксарах по указанной выше статье. Ранее был признан виновным в административном правонарушении 48-летний житель столицы Чувашии: в полиции отмечали, что он «развернул плакат с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил России». Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нарушителей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ оштрафовали, в частности, в Башкирии, Хабаровском крае, Татарии, Мурманской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях.