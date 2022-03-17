Новосибирск, , 11:55 — REGNUM Наклейки со знаком Z для новосибирского транспорта закупили за счёт внебюджетных средств, в рамках всероссийской акции. Об этом сегодня, 17 марта, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мэрия, да и в целом, социология, показывает, что большинство Новосибирска поддерживает те действия, которые предпринятые нашей армией, российским руководством по отношению к Украине, — цитирует редакция «НГС. Новости» Локтя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске появились троллейбусы с наклейками в виде буквы Z.

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