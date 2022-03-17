Дамаск, 17 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Сирийская армия развернула сеть блокпостов на дорогах в южной провинции Сувейда. Об этом 17 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, военные ведут поиск членов ряда террористических группировок, укрывающихся в районах, примыкающих к государственной границе с Иорданией.

Однако, по предварительным данным, появление блокпостов вызвало недовольство со стороны местных племён, представители которых вступили в конфликт с сирийскими военными.

Отмечается, что столкновения не привели к человеческим жертвам, однако обстановка в провинции Сувейда остаётся крайне напряжённой.