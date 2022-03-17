Москва, , 11:50 — REGNUM Россия приложит все усилия для того, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными. Об этом 17 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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«Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными», — сказала она.

Также Захарова рассказала, что украинские националисты не предоставляют мирным жителям гуманитарные коридоры в сторону России и призвала режим Вадимира Зеленского подумать о судьбе Украины, приняв соответствующие решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, будущее Республики Крым — навсегда с Россией, этот вопрос закрыт окончательно и бесповоротно и западные санкции ничего не изменят в этой ситуации.