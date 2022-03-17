Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Более 600 школ Санкт-Петербурга ждут прихода 67 тыс. первоклассников в новом учебном году. Как и ранее, первый этап приема заявлений на зачисление будет проходить с 1 апреля по 30 июня. Об этом 17 марта сообщила председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба комитет по образованию СПб Памятка по зачислению первоклассников в школы Петербурга

Отметим, каждый год в первые классы городских школ поступает примерно на 2 тыс. первоклассников больше, чем за предыдущий год. Если в 2021 году их было 65 тыс., то в 2022 году — 67 тыс. первоклассников. В предстоящем учебном году в первые классы начнут прием 664 государственные школы, из них десять были запущены в эксплуатацию в 2021 году.

По словам чиновницы, первый этап подачи заявлений на прием в первый класс, как и ранее, начинается в полночь 1 апреля и продлится по 30 июня. В это время родители будущих первоклассников могут подать заявления в учебные заведения по месту регистрации. В первую очередь заявления будут принимать от федеральных и региональных льготников, затем от жителей микрорайона вблизи школы и после — всего района, закрепленного за школой.

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«Те родители, которые хотят отправить ребенка в школу не на своей территории, с 6 июля до 5 сентября они могут это сделать, — напомнила Путиловская. — Это второй этап, который направлен на заполнение вакантных мест».

Родители могут подать заявления в три школы на выбор. Время подачи заявлений роли не играет, как и способ — лично в образовательное учреждение, через МФЦ (с 09:30 мск 1 апреля, — прим. ред.), портал «Госуслуг» Санкт-Петербурга, через операторов почтовой связи. До 19 мая школы будут собирать заявления от всех желающих. Рассмотрение, приглашение на собеседование и зачисление будет происходить после 19 мая в течение трех рабочих дней. Как подчеркнула Наталия Путиловская, родителям дается более 1,5 месяцев для подачи документов. Сделано это для того, чтобы не собирать гигантские очереди из родителей в первый день приема заявлений.

«Из новшеств, на зачисление в школу могут рассчитывать дети, являющиеся братьями, сестрами учеников школы. Они будут приниматься в первоочерёдном порядке, даже если дети живут в разных семьях родителей», — заметила чиновница.

В случае, если родители или официальные представители ребенка получат отказ на зачисление первоклассника, и взрослые с этим не согласны, в отделах образований администраций районов будет собрана конфликтная комиссия.