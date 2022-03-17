Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Американская актриса Стефани Беатрис рассказала, что записала песню «Волшебство» (Waiting on a Miracle) для мультфильма «Энканто» во время того, как у неё начались схватки. Об этом 17 марта пишет Billboard.

Мирабель Мадригаль, главная героиня мультфильма «Энканто» Кадр из мультфильма «Энканто»

«Я не хотела никому рассказывать в Disney, потому что не хотела, чтобы кто-то сходил с ума», — объяснила Беатрис. «У меня уже были схватки, когда мы должны были записываться в тот день. Я подумала: «Ну, скрестим пальцы, что я закончу песню до того, как родится ребенок!» — призналась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Стефани Беатрис подарила свой голос главной героине мультфильма «Энканто» Мирабель Мадригаль. Актриса также известна благодаря роли Розы Диас в ситкоме «Бруклин 9−9».

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