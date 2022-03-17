Донецк, , 11:48 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел донецкому Докучаевску. Об этом 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Ngu.gov.ua

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Новый обстрел зафиксирован в 11:20. Из Новомихайловки, контролируемой украинскими войсками, выпустили четыре мины калибром 120 мм по направлению Докучаевска.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска утром 17 марта обстреляли Докучаевск, Ясное и петровский район Донецка.